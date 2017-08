Raiola: 'Hij moet bij een andere club bewijzen hoe goed hij is’

Mino Raiola moedigt Lionel Messi aan om het voorbeeld van Neymar te volgen. De Braziliaan ruilde Barcelona onlangs voor 222 miljoen euro in voor Paris Saint-Germain en Raiola denkt dat een transfer ook gezond zou kunnen zijn voor de dertigjarige Messi.

“Een speler als Messi moet bij een andere club, in een andere omgeving, bewijzen hoe goed hij is. Barcelona moet opnieuw uitgevonden worden”, betoogt de Italiaans-Nederlandse zaakwaarnemer van onder anderen Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marco Verratti, Henrikh Mkhitaryan en Zlatan Ibrahimovic in een interview met Marca.

Messi won met Barcelona 29 prijzen, acht kampioenschappen en vier Champions Leagues incluis. Hij heeft nog een contract tot volgend jaar zomer, maar twijfelt er naar verluidt aan om te verlengen. Manchester City schijnt te overwegen om de gelimiteerde transfersom van driehonderd miljoen euro op tafel te leggen voor de Argentijn.

“De ‘markt’ bestaat niet meer. Het zijn nu gewoon landen die spelers kopen en dat is geen voetbal meer”, zo doelt Raiola op de constructie rondom de transfer van Neymar naar PSG. “Transfers vanaf tweehonderd miljoen euro worden vanaf nu normaal, het zal niet meer als iets geks worden gezien.” Messi speelde tot dusverre overigens 588 wedstrijden voor Barcelona en daarin kwam hij tot 511 doelpunten en 231 assists.