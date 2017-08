Juventus wil WK-winnaar ‘Benni’ contracteren: ‘Hij is meer dan een optie’

Juventus wil zich in de slotfase van de zomerse transfermarkt nog met een verdediger versterken. Benedikt Höwedes is de voornaamste kandidaat om de defensie van de Italiaanse topclub van een nieuwe impuls te voorzien. "Juventus wil, Benni wil, we hebben een principe-akkoord. Maar Schalke 04 moet het ook willen", zo erkent zaakwaarnemer Volker Struth in gesprek met BILD.

Giuseppe Marotta erkende donderdagavond na de Champions League-loting de interesse in Höwedes. "We zoeken naar een verdediger die zowel centraal als op de vleugels uit de voeten kan. Höwedes? Hij is een optie. Hij is eigenlijk meer dan een optie. Maar we moeten er nog uitkomen met de speler en Schalke 04", zo benadrukte de algemeen directeur van Juventus.

De verwachting is dat Höwedes in eerste instantie voor twee à drie miljoen euro de tijdelijke overstap naar Turijn maakt, om vervolgens eventueel voor zeven à acht miljoen euro de definitieve overgang te maken. De 29-jarige verdediger staat al sinds 2001 op de loonlijst voor Schalke, waar hij in 2007 zijn debuut maakte. De 44-voudig international groeide in 2014 uit tot wereldkampioen.