‘PSV snijdt in kampioenspremies na debacle in Europa League’

Als PSV dit seizoen kampioen wordt in de Eredivisie, dan is het nog niet gezegd dat de spelers in aanmerking komen voor een volledige premie. Die ontvangen ze pas wanneer de Eindhovenaren de voorrondes van de Champions League overleven.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de uitschakeling in de voorronde van de Europa League door NK Osijek (0-2 verlies over twee wedstrijden) er in financieel opzicht heeft ingehakt in Eindhoven. De kampioenspremie bedroeg in het verleden een kleine drie ton, maar die wordt nu pas volledig uitgekeerd wanneer men de Champions League haalt.

PSV heeft dat naar de spelers toe gecommuniceerd, zo schrijft de regionale krant. Een club in de Europa League krijgt een startbedrag van 2,6 miljoen euro, 9,4 miljoen minder dan in de Champions League. Doordat PSV zelfs die premie misloopt, heeft men besloten tot een ‘devaluering’ van de kampioenspremie in de Eredivisie.