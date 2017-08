‘Overmars slaat toch nog toe: vijftien miljoen euro voor Braziliaan’

Marc Overmars zei bij de presentatie van Maximilian Wöber dat de kans ‘vrij groot’ is dat Ajax geen verdediger meer gaat halen, maar wellicht slaat de directeur spelersbeleid toch nog een keer toe. R7 Sports claimt namelijk dat Ajax een bod van circa vijftien miljoen euro heeft uitgebracht op Rodrigo Caio Coquette Russo.

De Braziliaanse journalist Alison Souza meldt op Twitter dat de deal al rond is, maar zo ver gaat R7 Sports niet. Dat medium stelt echter wel dat de kans bestaat dat de 24-jarige Caio komende zondagavond tegen Palmeiras zijn laatste wedstrijd voor São Paulo speelt, de club waarbij de drievoudig international van Brazilië nog tot nieuwjaarsdag 2022 onder contract staat.

Rodrigo Caio meldde zich op twaalfjarige leeftijd in de jeugdopleiding van São Paulo, zesvoudig landskampioen, en tekende in juni 2011 zijn eerste profcontract. Hij maakte in zijn eerste wedstrijden voor São Paulo indruk als rechtsback, maar schoof later op naar zijn natuurlijke positie in het centrum van de defensie. Rodrigo Caio kan overigens ook als verdedigende middenvelder uit de voeten.

Rodrigo Caio staat inmiddels op 157 officiële wedstrijden voor Tricolor en kwam daarin tot vijf doelpunten en vijf assists. In de zomer van 2015 maakte Valencia melding dat men Caio voor minimaal 12,5 miljoen euro had gecontracteerd, maar ‘complicaties’ dwarsboomden de transfer. Hij leek vervolgens naar Atlético Madrid te gaan, maar zag op het laatste moment af van een transfer naar LaLiga omdat hij in Brazilië wilde blijven. Hij komt nu mogelijk alsnog in Europa terecht.