Doelpunt van Sigurdsson gaat wereld over: ‘Ik heb er geen woorden voor’

Gylfi Sigurdsson maakte vorige week woensdag voor naar verluidt vijftig miljoen euro de overstap van Swansea City naar Everton en kwam in zijn tweede optreden voor The Toffees tot scoren. De aanvallende middenvelder trof donderdagavond in de return tegen Hajduk Split (1-1) van afstand doel, op magistrale wijze.

“Ik zag zijn doelpunt, maar denk dat niet iedereen op de bank hem heeft gezien. Het was ongelooflijk, ik heb er gewoon geen woorden voor”, zo vertelt manager Ronald Koeman op de website van de club uit Liverpool. “Je moet erg slim zijn om zo’n kans te zien en na twee, drie weken in het seizoen kan dit al het doelpunt van het jaar zijn. Het was voor ons erg belangrijk om na rust snel op gelijke hoogte te komen.”

WAUW! Daarom is deze man dus vijftig miljoen euro waard! ?? Geplaatst door voetbalzone op donderdag 24 augustus 2017

De treffer van Sigurdsson betekende de 1-1 tegen Hajduk; de wedstrijd op Goodison Park werd door Everton met 0-2 gewonnen. “We vielen in de eerste helft wat terug, maar begonnen goed. De goal voor rust maakte het ons moeilijk, maar daarvoor hadden zij ook niet veel kansen gekregen.” Hajduk had na ruim een uur spelen op 2-1 kunnen komen, ware het niet dat doelman Jordan Pickford een strafschop keerde van Said Ahmed Said.

“Die redding was een sleutelmoment in de wedstrijd, want op dat moment was er nog een half uur te gaan. Jordan laat zien dat we er goed aan hebben gedaan om hem vast te leggen. Hij is nog een jonge doelman en heeft sinds zijn komst een uitstekende indruk achtergelaten. De doelman is een belangrijke positie voor een elftal en ik denk dat er een grote toekomst bij Everton voor hem ligt en dat hij sowieso een grote toekomst tegemoet gaat”, aldus Koeman.