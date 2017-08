Kieft juicht aanstaande versterking van Ajax toe: ‘Hij kan goed voetballen’

Wim Kieft vindt de mogelijke terugkeer van Siem de Jong bij Ajax 'een welkome versterking' voor de Amsterdamse club. De hoofdstedelingen hopen de middenvelder spoedig over te nemen van Newcastle United. Na een verhuurperiode bij PSV keerde De Jong deze zomer terug naar zijn Engelse werkgever, waar hij bij de eerste duels van het seizoen niet tot de wedstrijdselectie behoorde.

"Hij kan wel voetballen. Dat heeft hij ook bij PSV laten zien, mits hij fit is. Maar dat is hij bijna nooit", zo vertelde Kieft bij Ziggo Sport. "Maar hij kan goed voetballen, is balvast, kan scoren en kan ook als spits spelen." De oud-aanvaller ziet De Jong niet als een aankoop die veroordeeld moet worden, ook al heeft hij sinds zijn vertrek bij Ajax niet heel veel meer laten zien en werd hij door Peter Bosz als versterking afgewezen.

"Het kan nooit kwaad om hem erbij te hebben. Dit is een welkome versterking." Ook Jan van Halst kan begrip opbrengen voor de keuze van Ajax. "Het is hangen naar het verleden en zekerheid. Ik kan het me ook wel voorstellen. Als je alleen maar vreemdelingen moet halen, en die moeten wennen aan Ajax en de speelwijze, kost dat ook tijd."

De Jong, 28 jaar, speelde tussen 2007 en 2014 bij Ajax. Daarna vertrok hij naar Newcastle United, maar daar veroverde de aanvallende middenvelder geen vaste basisplaats. De Jong staat nog tot medio 2020 onder contract bij Newcastle United, dat hem drie jaar geleden voor bijna negen miljoen euro overnam van Ajax.