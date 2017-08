Kranten hard in hun oordeel: ‘Ajax alleen nog kampioen als handelshuis’

Een Europese finale halen en het seizoen daarop direct stranden in de voorronde van de Europa League. De malaise is groot bij Ajax, dat er vrijdag schriftelijk van langs krijgt in de Nederlandse media. De Volkskrant opent poëtisch. "Op 350 kilometer van de poolcirkel verdwaalde Ajax donderdag in ijzige kilte", zo klinkt het. "Ajax is alleen nog kampioen als handelshuis."

In De Telegraaf moet vooral coach Marcel Keizer het ontgelden. Hij haalde een spits naar de kant, Kasper Dolberg, en bracht een verdediger in, Deyovaisio Zeefuik. Joël Veltman ging op het middenveld spelen. "Een wissel waarover lang zal worden nagepraat heeft Ajax de das omgedaan tegen Rosenborg BK", zo stelt het dagblad. "Het weghalen van Veltman uit de Ajax-defensie werd Ajax noodlottig. Het is na het bereiken van de Europa League-finale van vorig jaar een regelrechte schande."

"Hoe weet directeur spelerszaken Marc Overmars nog spelers te verleiden naar Ajax te komen?", vraagt de krant zich af. "Wat heeft Kasper Dolberg in de Eredivisie en het bekertoernooi nog te leren?" De Telegraaf vraagt zich ook af waarom Keizer weer voor dezelfde elf koos als in het heenduel met de Noren, in plaats van de elf in het competitieduel met FC Groningen van afgelopen weekeinde. "In plaats van het winning team niet te wijzigen koos hij voor het losing team."

"Ajax zonder Europees voetbal is een absoluut dieptepunt in de recente geschiedenis van de club", stelt het Algemeen Dagblad. "En dat ook nog na de finaleplek in de Europa League, dat intern werd gezien als een nieuw begin, maar met terugwerkende kracht een incident bleek waarbij alles op zijn plek viel. Ajax heeft een vermogen op de bank staan, maar in de belangrijke augustusmaand is de selectie weer niet op orde."