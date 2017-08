Lieke Martens kijkt ogen uit: ‘Cristiano Ronaldo was echt superlief’

Lieke Martens werd donderdag verkozen tot Europees Voetbalster van het Jaar. De 24-jarige Nederlandse, die de trofee kreeg na afloop van de loting voor de Champions League, dankt de prijs vooral aan haar sterke optreden tijdens het afgelopen EK in eigen land. De aanvalster van Barcelona pakte met Nederland begin deze maand de Europese titel en werd na afloop uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi.

Martens kreeg donderdag in Monaco de voorkeur boven de Deense Pernille Harder (VfL Wolfsburg) en de Duitse Dzsenifer Marozsán (Olympique Lyon). De prijs werd toegekend door een panel van coaches en journalisten. Het was voor Martens een dag om nooit meer te vergeten. Het begon met een gezamenlijke helikopter-vlucht met Lionel Messi, de absolute sterspeler van Barcelona, en daarna ontmoette ze Cristiano Ronaldo, die 's avonds tot de beste speler van Europa zou worden uitgeroepen.

"Ronaldo was echt superlief. Hij vroeg aan de mensen in de zaal speciaal een applaus voor mij", vertelt Martens vrijdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dat vond ik zo mooi van hem, echt. Net als Sergio Ramos die me kwam feliciteren. Dat zijn echt bijzondere momenten. Ik kijk enorm tegen die jongens op. En dan laten ze nu merken dat zij jou ook waarderen. Het lijkt wel een film, zo fantastisch dit. Ik vergeet deze dag nooit, nooit meer. Man, je wil niet weten hoe gelukkig ik ben."

Martens ondertekende al voor het EK een lucratief contract bij Barcelona. Ze voetbalde de afgelopen jaren in de Zweedse competitie voor Kopparbergs/Göteborg FC en FC Rosengard. Martens volgt de Noorse Ada Hegerberg op als beste voetbalster van Europa.