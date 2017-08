Huntelaar uit scherpe kritiek na debacle: ‘Of het zijn domme fouten’

Ajax heeft het aan zichzelf te wijten dat het donderdagavond in Europa is uitgeschakeld, zo stelt Klaas-Jan Huntelaar. De ploeg van Marcel Keizer verloor opnieuw van Rosenborg BK en zodoende kan de Amsterdamse club zich nu al richten op de competitie en de KNVB Beker. "Dit komt heel hard aan. Iedereen wil Europees spelen, zeker na vorig jaar", verwijst de aanvaller naar het succes in de Europa League.

Drie maanden geleden stond Ajax nog in de finale tegen Manchester United. "Die wisseling is veel te groot. We maken vanavond (donderdag, red.) te veel fouten", vertelde Huntelaar via de officiële kanalen van Ajax. "Momenten waaruit tegengoals ontstaan, maar ook momenten waarop we de wedstrijd in het slot kunnen gooien. Dit baart zorgen ja, uiteindelijk worden fouten afgestraft, zeker op Europees niveau."

"Ik denk dat Rosenborg qua voetbal weinig kansen creëerde, maar door kansen van ons winnen zij. Zulke fouten moeten wij uit ons spel halen." Ajax speelt zodoende voor het eerst in 51 jaar om sportieve redenen geen Europees voetbal. "We zullen ons nu vol moeten focussen op de competitie. Hoe zuur dat ook is. Maar dat is wel de realiteit." Bij de NOS was Huntelaar nog duidelijker. "We maken te veel fouten. En dat wordt afgestraft. Hoe dat kan? We zijn niet scherp. Of het zijn domme fouten."