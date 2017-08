Ajax blijft achter Keizer staan: ‘Moeten we nu opeens van koers veranderen?’

De uitschakeling in de Europa League is een nieuwe deceptie in het nog prille seizoen van Ajax. Criticasters blijven vraagtekens zetten bij de capaciteiten van de onervaren Marcel Keizer, die door het Technisch Hart als opvolger van Peter Bosz naar voren werd geschoven. Intern was daar toen al discussie over, omdat directeur spelersbeleid Marc Overmars in eerste instantie liever een meer ervaren trainer wilde.

"We hebben voor deze weg gekozen en daar staan we voor. Moeten we dan opeens van koers veranderen?", vroeg Edwin van der Sar, algemeen directeur en voorzitter van het Technisch Hart, zich openlijk af, in gesprek met het Algemeen Dagblad en De Telegraaf. "De situatie is nu heel moeilijk in Amsterdam. Nu is het zaak dat we zondag bij VVV-Venlo een goed resultaat neerzetten en daarna is er een interlandbreak en zullen we de wonden moeten likken.''

Van der Sar werd erop gewezen dat Ajax de selectie eerder had rond moeten hebben. "Dat is niet gebeurd, en dat is zonde. Nu moeten we dealen met deze situatie. We hebben kansen genoeg gehad en hadden met deze selectie ook de Europa League moeten bereiken.'' Tegen Ziggo Sport antwoordde Van der Sar op de vraag of de positie van Keizer onder druk staat bij Ajax. "Dat gaat wel heel snel."