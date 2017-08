Ziyech: ‘Wat daar is gezegd, kun je beter binnenskamers houden’

Rosenborg BK schakelde Ajax donderdagavond uit in de Europa League door ook in Noorwegen te winnen. Zo druipt de trotse finalist van drie maanden geleden af door de achterdeur, tot ongeloof van alles en iedereen rondom Ajax. "Hoe het was in de kleedkamer? Doodstil", zei Hakim Ziyech tegen FOX Sports. "Maar er zijn ook wel wat dingen gezegd."

"Iedereen sprak uit emotie. Wat daar is gezegd, kun je beter binnenskamers houden. Iedereen was woedend. En daarna was het doodstil." Ziyech weigerde trainer Marcel Keizer aan te wijzen als schuldige voor de blamage. "Je komt heel goed terug in de tweede helft", wees hij op de tussenstand van 1-2. "Het is vervolgens een schande hoe je het weggeeft. Er was helemaal niets aan de hand."

"We hebben ook genoeg kansen gecreëerd om de wedstrijd op slot te gooien." Ziyech legde de vinger ten slotte op de zere plek. "We letten twee keer niet op. Er staan twee man vrij, die moet je gewoon dekken. Dan kunnen we wel zeggen: dat ligt aan de wissels. Maar je moet gewoon je mannetje staan daar."