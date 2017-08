‘Sampdoria berooft FC Twente in extremis van smaakmaker’

De wegen van Joachim Andersen en FC Twente scheiden mogelijk een dezer dagen. Volgens diverse Italiaanse media zijn Sampdoria en de Endeschese club tot een vergelijk over de verdediger gekomen. TC Tubantia schrijft daarentegen dat het de verwachting is dat de clubs snel op een lijn over de 21-jarige Deen zullen zitten.

Volgens de laatste berichten uit Italië zou het gaan om een transfersom van twee miljoen euro, exclusief enkele variabele bonussen. Het contract van Andersen met FC Twente loopt volgend jaar zomer ten einde, al heeft de club een eenzijdige optie voor nog twee contractjaren.

Andersen moet in Genua de opvolger worden van Milan Skriniar, die onlangs aan Internazionale werd verkocht. Sampdoria startte het nieuwe seizoen in de Serie A afgelopen weekeinde met een 2-1 zege op Benevento. FC Twente raakte eerder deze zomer al smaakmakers als Enes Ünal, Kamohelo Mokotjo en Mateusz Klich kwijt.