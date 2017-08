Van der Sar: ‘Dat ga ik niet direct hier bij jou voor camera neerzetten, vriend’

Zeer dramatisch voor iedereen die bij Ajax betrokken is. Zo omschreef algemeen directeur Edwin van der Sar de uitschakeling van Ajax door Rosenborg BK in de laatste voorronde van de Europa League. De bestuurder van de Amsterdamse club gaf toe dat ook de directie in de spiegel kijkt na de pijnlijke uitschakeling. "Iedereen zal naar zichzelf kijken. De spelers en de trainer doen dat en als directie doe je dat natuurlijk ook."

Van der Sar kreeg meteen de vraag wat daar uitkwam. "Dat ga ik niet direct hier bij jou voor de camera neerzetten, vriend", zo reageerde de oud-doelman geïrriteerd voor de camera van FOX Sports. "Heb jij het idee gehad dat we vorige week de mindere partij waren of dat we vandaag de mindere partij waren? We hebben genoeg kansen gecreëerd bij de 0-0 stand, bij 1-0 en ook bij 1-2 hebben we nog kansen gehad."

"Hij viel totaal niet de goede kant op bij ons, we hadden ook nog een bal op de paal...", blikte Van der Sar terug op de wedstrijd. "Een zwaar dramatische avond voor iedereen die bij Ajax betrokken is. Het is rampzalig voor de fans, de spelers en iedereen binnen de club dat je de mooie avonden die we het afgelopen jaar gehad hebben dit jaar niet zullen zien. Een zware teleurstelling."

"Of ik het raar vond dat Kasper Dolberg er toen uit moest voor Deyovaisio Zeefuik?", herhaalde Van der Sar een vraag over een opmerkelijke wijziging van Marcel Keizer in de tweede helft. "Ik denk dat onze trainer zo die snelle linksbuiten wilde bewaken. Maar helaas viel het weer niet onze kant op. We waren weer sterker, maar hebben weer verloren."