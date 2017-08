Keizer pareert kritiek na deceptie: ‘Hij wist prima wat de bedoeling was’

Ajax is er donderdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. De Amsterdammers verloren in de play-offs ook de uitwedstrijd tegen Rosenborg BK (3-2). Marcel Keizer staat zodoende nog meer onder druk, zeker na een opmerkelijke wissel bij een 1-2 voorsprong. Hij haalde Kasper Dolberg naar de kant en bracht een verdediger, Devoyaisio Zeefuik, binnen de lijnen. Dat pakte verkeerd uit.

"Het stond goed, maar dan moet je ook wel de 1-3 maken", werd Keizer door FOX Sports en Voetbal International geciteerd. "Nu wilden we het slot erop gooien en dan is het klaar. Maar dat is niet gebeurd." Keizer benadrukte dat Ajax niet met drie verdedigers speelde. "Lasse Schöne en Joël Veltman speelden voor de verdediging op het middenveld. Hakim was de nummer tien. Dus er was eigenlijk helemaal niets aan de hand."

Ook Nick Viergever leek de ingreep van Keizer, gezien zijn handgebaren in het veld, niet te begrijpen. "Viergever wist prima wat de bedoeling was, want ik had vooraf al een heleboel zaken doorgenomen met Joël", pareerde Keizer de kritiek. "Niet met de hele selectie nee, want iedereen is met de wedstrijd bezig en dus praat ik dan met de aanvoerder."!

Het is de eerste keer sinds 1966 dat Ajax om sportieve redenen niet een hoofdtoernooi in Europa haalt. "51 jaar zeg je... Dat is inderdaad een blamage. We weten dat we aanvallend voetballen en dat we ook wel wat kansen weggeven. Dan krijg je weleens van dit soort wedstrijden. We moeten zorgen dat we aan de goede kant van de score zitten, maar omdat wij er nu te weinig maken, is dit een heel vervelende constatering."

Keizer wilde zich niet verschuilen achter het gegeven dat Ajax het vertrek van Davy Klaassen, Bertrand Traoré en Davinson Sánchez niet tijdig heeft opgevangen. "Volgens mij speelden we met acht spelers die drie maanden geleden de finale van de Europa League voetbalden."