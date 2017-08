Vrije val dreigt voor Nederlandse clubs op UEFA-coëfficiëntenlijst

Door de Europese uitschakeling van Ajax, FC Utrecht en PSV doet Nederland geen goede zaken op de UEFA-coëfficiëntenlijst. De kans is afgenomen dat de kampioen van Nederland in 2019 direct deel mag nemen aan de Champions League. De kampioen van komend seizoen moet zich sowieso via de voorrondes zien te plaatsen voor het miljardenbal.

De goede prestaties van Ajax vorig seizoen zorgden er echter voor dat een direct Champions League-ticket weer binnen handbereik was. Doordat drie van de vijf Nederlandse clubs nu al uitgeschakeld is in Europa, wordt het toch lastig om het ticket weer terug te verdienen. Nederland staat momenteel elfde, twee punten achter nummer tien Turkije.

Overigens kan de elfde plaats voldoende zijn, al moet de Champions League-winnaar van 2019 zich dan wel via de reguliere competitie gekwalificeerd hebben voor het miljardenbal. Nederland wordt op de UEFA-coëfficiëntenlijst echter op de hielen gezeten door Oostenrijk en Griekenland, die tot dusver meer punten wisten te verdienen dit seizoen. Beide landen hebben nog twee clubs in de race, terwijl de andere concurrent Turkije nog drie clubs in de race heeft.

Feyenoord en Vitesse moeten dit seizoen dus voor de punten gaan zorgen. Mocht dat niet het geval zijn, kan er komende tijd zomaar een vrije val ontstaan voor Nederland. Denemarken, de nummer zeventien op de UEFA-coëfficiëntenlijst, heeft een achterstand van slechts vier punten. Dat betekent dat Nederland ook op moet passen voor Tsjechië, Zwitserland en Kroatië.