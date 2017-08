Veltman ontsteekt in woede na blamage: ‘Toen was ik nog niet eens geboren’

Ajax ontbreekt dit seizoen in de groepsfase van de Europa League. De ploeg van trainer Marcel Keizer verloor ook de uitwedstrijd tegen Rosenborg (3-2). Ajax, vorig seizoen nog verliezend finalist van het op een na belangrijkste clubtoernooi van Europa, verloor vorige week ook al van de regerend kampioen van Noorwegen (1-0).

"We begonnen goed aan de wedstrijd, maar dan krijgen we hem tegen. Na rust pakten de omzettingen goed uit en kwamen we op 2-1. Dan heb je verdomme nog een kwartier te spelen… Die derde maakt me geen reet uit, maar die tweede mag echt niet vallen", zo ontstak Veltman in woede tegen Ziggo Sport.

Net voor de 2-2 maakte spits Kasper Dolberg plaats voor verdediger Deyovaisio Zeefuik. Een opmerkelijke wijziging, maar Veltman had daar begrip voor. "We gingen controlerend spelen, maar vrij snel na die wissel valt de goal. Ik ging toen op het middenveld spelen, maar al sta ik in de spits, die 2-2 mag gewoon nooit vallen. Ik ga nu niet naar mensen wijzen, maar we hebben als team gefaald."

Veltman kan niet geloven dat Ajax nu al klaar is in Europa. "Geen Europees voetbal, het is ongelofelijk. Ajax speelde voor het laatst niet Europees toen ik nog niet geboren was. Kan je nagaan wat een klap dit is. Het worden lange weken."