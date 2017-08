Everton overleeft heet avondje in Split en kan zich opmaken voor EL

Everton heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. The Toffees speelden in Kroatië met 1-1 gelijk tegen Hajduk Split. Na de 2-0 overwinning in eigen huis, is dat resultaat voldoende voor plaatsing voor de groepsfase van de Europa League.

De wedstrijd zelf zal waarschijnlijk niet de geschiedenisboeken ingaan, maar wel de gelijkmaker van Gylfi Sigurdsson. De recordaankoop van Everton kreeg van Ronald Koeman voor het eerst een basisplaats en maakte direct indruk met de gelijkmaker, kort na rust. De IJslander lepelde de bal van grote afstand over Hajduk-doelman Dante Stipica heen.

Everton, waar Cuco Martina negentig minuten speelde en Davy Klaassen niet tot de wedstrijdselectie behoorde, had het in de eerste helft moeilijk gehad en kwam vlak voor rust op achterstand door een treffer van Josip Radosevic. Overigens kwam de formatie van Koeman ook na rust nog even in de problemen.

De thuisploeg kreeg namelijk een strafschop. Jordan Pickford keerde echter de inzet van Ahmed Said, waardoor de 1-1 stand op het scorebord bleef. Die stand was voor Everton genoeg om plaatsing voor de groepsfase van de Europa League te realiseren. The Toffees rekenden eerder al af met het Slowaakse Ruzomberok.