Tienersensatie helpt AC Milan aan nieuwe overwinning in Europa

AC Milan heeft zich donderdagavond zoals verwacht voor de groepsfase van de Europa League geplaatst. Het team van trainer Vincenzo Montella was met 0-1 te sterk voor KF Shkëndija, dat een week geleden in het San Siro al met 6-0 onderuit was gegaan. Montella opteerde voor een nieuwe 3-5-2 formatie, met Leonardo Bonucci in het hart van de defensie en revelatie Patrick Cutrone in de aanval.

Cutrone was bij vrijwel alle gevaarlijke momemten voor rust betrokken. Zo voorkwam de defensie van Shkëndija op de doellijn een openingstreffer, maar in de dertiende minuut verscheen de 0-1 alsnog op het scorebord. Na een heerlijke pass van Manuel Locatteli schoot de negentienjarige aanvaller uit een moeilijke hoek de 0-1 binnen. Een kopbal van Marjan Radeski ging daarna over het doel en een ziedende inzet van André Silva resulteerde ternauwernood niet in de 0-2 voor i Rossoneri.

Na de onderbreking deed Besart Ibraimi niets met een foit van Luca Antonelli, terwijl Marco Storari in actie moest komen op een poging van Armand Alimi. Laatstgenoemde zag tot zijn ongeloof hoe Storari ook een antwoord had op twee inzetten van afstand. Zodoende stapte Milan voor de tweede maal als winnaar van het veld.