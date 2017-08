Moegestreden FC Utrecht delft onderspit in Rusland

FC Utrecht is er niet in geslaagd om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Het team van Erik ten Hag leed donderdagavond een 2-0 nederlaag bij Zenit Sint-Petersburg, dat in de eerste negentig minuten het 1-0 verlies in de Domstad wegpoetste en in de benodigde verlenging het doorslaggevende doelpunt maakte. Een alles-of-niets-poging van FC Utrecht leverde niets op en zodoende is het team van Ten Hag klaar in Europa.

Zenit begon wetende dat het in ieder geval één keer moest scoren stormachtig aan de wedstrijd en na negen minuten spelen was het al raak. Daler Kuzyaev miste een vlak daarvoor nog een aardige kans, maar Aleksandr Kokorin was even later wel koelbloedig. De aanvaller werd door Sebastián Driussi vrij voor de goal gezet en kon eenvoudig de voor Utrecht voordelige marge wegpoetsen. De Russen deden er daarna alles aan om door te drukken en gunden de bezoekers geen moment rust.

Ramon Leeuwin kon zich na ruim twintig minuten spelen nog net voor een schot werpen, terwijl Kuzyaev na een halfuur spelen opnieuw het vizier niet op scherp hadden staan. Nadat Utrecht goed weg kwam na een overtreding van Leeuwin op Kuzyaev in het strafschopgebied konden de bezoekers zich op aanvallend gebied ook even laten zien. Een poging van Sean Klaiber vloog echter voor het doel langs, terwijl een schot van Urby Emanuelson zonder al te veel moeite kon worden gevangen door Andrey Lunev.

De onderbreking deed Utrecht goed, want de Domstedelingen boden in de tweede helft veel beter partij aan Zenit. Een eerste kleine kans was er voor Edson Braafheid, maar de verdediger kon de bal met het hoofd niet genoeg richting meegeven. Zenit liet zich echter ook niet onbetuigd en Kokorin zag zijn schot over het doel van David Jensen vliegen. De Deen moest even later wel in actie komen en had een geweldige redding in huis op een poging van Driussi, die vanaf twee meter voor de lijn er niet in slaagde om te scoren.

Utrecht werd daarna weer gevaarlijk via Emanuelson, maar de voormalige Ajacied kwam net iets tekort om binnen te werken. Zakaria Labyad, die in de heenwedstrijd in de Galgenwaard het enige doelpunt voor zijn rekening nam, kreeg vervolgens met nog twintig minuten te gaan de mogelijkheid om opnieuw een heldenrol op te eisen, maar Lunev kon de bal net uit de hoek houden. Doordat de doelman een paar minuten voor tijd ook een antwoord had op een uitstekend schot van Sander van de Streek moest een verlenging uitwijzen wie zich in de groepsfase mocht gaan melden.

In het laatste half uur stond een moegestreden FC Utrecht onder druk. Jensen keerde een pegel van Dmitri Poloz, maar kon vlak voor de rust van de verlenging niet voorkomen dat Kokorin de 2-0 met de borst maakte. Een spits, Jean-Christophe Bahebeck, kwam in de ploeg voor een verdediger, Leeuwin, maar dat mocht niet baten. Van de Streek dacht de verlossende 2-1 voor Utrecht te maken, maar werd teruggefloten wegens hinderen van de doelman en alle lange ballen waren een prooi voor Zenit.