Fenerbahçe blameert zich in eigen huis opnieuw en is Europees uitgevoetbald

Het Europese avontuur voor Fenerbahçe zit erop. De Turkse topclub verloor in eigen huis met 1-2 van Vardar Skopje, terwijl er vorige week al met 2-0 verloren werd in de Philip II Arena. Dankzij de dubbele overwinning heeft de kampioen van Macedonië zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League.

Robin van Persie kreeg bij Fenerbahçe een basisplaats en werd na 59 minuten spelen vervangen door Roberto Soldado. Fener had in de beginfase veel balbezit, maar wist maar moeilijk door de stugge Macedonische verdediging te komen. Toch kreeg de thuisploeg via Van Persie en Mathieu Valbuena kansen om de voorsprong te nemen. Overigens hadden de bezoekers nog voor rust op voorsprong kunnen staan.

Tigran Barseghyan raakte echter de paal, waarna de rebound uit het doel gehouden werd door Fenerbahçe-doelman Carlos Kameni. Na rust ging de thuisploeg nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. Waar Ozan Tufan nog een goede kans liet liggen, was het na een uur spelen wel raak via Roman Neustädter. Erg lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de voorsprong.

Zeven minuten later lag de bal namelijk aan de andere kant in het net. Vanuit een counter kwam Jaba Jigauri namens de bezoekers tot scoren. In de slotfase wist Fenerbahçe geen doelpunt meer te forceren, terwijl de bezoekers in de slotminuut zelfs nog wisten te winnen. Nikola Gligorov bepaalde de eindstand op 1-2, waardoor Vardar Skopje dit seizoen actief zal zijn in de groepsfase van de Europa League.