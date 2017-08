Bosz stuit op ‘poule des doods’: ‘We nemen die uitdaging heel graag aan’

Voor Borussia Dortmund kwam een bijzonder lastige groep uit de koker tijdens de loting voor de Champions League. De ploeg van Peter Bosz neemt het in het miljardenbal op tegen Real Madrid, Tottenham Hotspur en APOEL Nicosia. De groep kan gerust de ‘poule des doods’ genoemd worden, maar Bosz kijkt er juist naar uit.

“Real Madrid is de eerste ploeg die erin is geslaagd om zijn Champions League-titel te verdedigen. Ik heb ze in de laatste wedstrijden tegen Barcelona zien spelen en ik moet zeggen: dat is echt de absolute wereldtop”, zegt Bosz op de officiële website van Borussia Dortmund. “Het wordt voor mij de eerste keer in Bernabéu, maar voor de meeste spelers is het vertrouwd terrein.”

Borussia Dortmund stuitte vorig seizoen namelijk ook op de Koninklijke. “Met Feyenoord heb ik weleens tegen Tottenham Hotspur gespeeld. Dat is een heel sterk team. APOEL Nicosia maakt een hele moeilijke poule compleet. We nemen die uitdaging heel graag aan”, aldus de oefenmeester van die Borussen. In 2012 belandde Borussia Dortmund ook in een zogenaamde ‘poule des doods’. Toen werden de Duitsers gekoppeld aan Manchester City, Barcelona en Ajax.

“Toen hebben we het ook gehaald. In zulke groepen worden helden geboren”, stelt Hans-Joachim Watzke, algemeen directeur van Borussia Dortmund. Aanvoerder Marcel Schmelzer vult aan: “Dit is absoluut de moeilijke groep van allemaal. Het was leuk geweest om een andere ploeg dan Real Madrid te treffen.”