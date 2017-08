‘Tuurlijk was Barça of Real leuk geweest, maar sportief is dit wel het beste’

Feyenoord werd donderdagavond tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Shakhtar Donetsk, Manchester City en Napoli. Aanvoerder Karim El Ahmadi is te spreken over de loting. “Het kon zwaarder, dit zijn leuke ploegen”, laat de middenvelder weten in gesprek met Feyenoord TV.

“Ik denk dat we tegen deze ploegen ook wel een kans maken. Natuurlijk steekt Manchester City er bovenuit. Napoli is wel te vergelijken met AS Roma, waar we eerder tegen gespeeld hebben. Ja, ik zie wel kansen”, stelt El Ahmadi, die ook blij was dat Shakhtar uit pot 1 kwam. “Tuurlijk was het leuk geweest als we Barcelona of Real Madrid hadden gehad, maar sportief is dit misschien wel het beste.”

“Het wordt een moeilijke opgave, maar we gaan er vol voor. Wat dat betreft heb ik er wel vertrouwen in”, vervolgt de aanvoerder van de Rotterdammers. Hij vertelt dat de reacties in de groepsapp van de Feyenoord-selectie gemengd waren. “Sommige jongens wilden dat we bij grote ploegen in de poule zouden komen. Anderen hadden weer de voorkeur voor een makkelijkere poule. Wat dat betreft waren de reacties gemengd, maar iedereen is blij dat we in de Champions League gaan spelen.”

Arnold Bruggink spreekt van ‘een mooie, maar verschrikkelijk moeilijke poule’. “Hoeveel zin hebben Napoli en Manchester City erin tegen Feyenoord? Komt er een paar dagen later een belangrijke competitiewedstrijd aan? Als je die mazzel hebt, kun je in een thuiswedstrijd een keer punten pakken”, zegt de analist tegenover FOX Sports. “Daar ben je van afhankelijk.”