Feyenoord stuit in groepsfase CL op Shakhtar, Man City en Napoli

Feyenoord moet het in de groepsfase van de Champions League opnemen tegen Shakhtar Donetsk, Manchester City en Napoli, zo heeft de loting in Monaco uitgewezen. De Rotterdammers zijn voor het eerst sinds seizoen 2002/2003 weer van de partij op het miljardenbal.

Toen Feyenoord vijftien jaar geleden voor het laatst uitkwam in de Champions League, werd het ingedeeld bij Juventus, Dynamo Kiev en Newcastle United. De Rotterdammers werden destijds laatste. Dit jaar zat Feyenoord bij de loting in pot 4, waar ook Celtic, CSKA Moskou, Sporting, APOEL Nicosia, Maribor, Qarabag en RB Leipzig. Die clubs konden dus niet geloot worden.

Nu neemt de regerend landskampioen het dus op tegen Shakhtar Donetsk, Manchester City en Napoli. Shakhtar Donetsk werd afgelopen seizoen kampioen van Oekraïne en staat momenteel tweede na zes wedstrijden. In die zes duels verzamelde de club vijftien punten; koploper Dynamo Kiev heeft op dit moment één punt meer. Vanwege de burgeroorlog zal Feyenoord niet op bezoek in Donetsk gaan. De uitwedstrijd zal in Charkov, in het noordoosten van Oekraïne, gespeeld worden.

Manchester City eindigde afgelopen seizoen als derde in de Premier League, op vijftien punten achterstand van kampioen Chelsea. The Citizens zaten deze zomer niet stil op de transfermarkt en investeerden 244 miljoen euro in nieuwe spelers. Voor dat geld werden onder meer Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Kyle Walker, Ederson en Danilo naar Engeland gehaald.

De derde opponent bereikte de Champions League via de voorrondes. Napoli rekende over twee duels af met OGC Nice (2-0 in eigen huis, 0-2 in Frankrijk). I Partenopei eindigden vorig seizoen als derde in de Serie A, op vijf punten achterstand van kampioen Juventus. De groepswedstrijden worden op 12 en 13 september, 26 en 27 september, 17 en 18 oktober, 31 oktober en 1 november, 21 en 22 november en 5 en 6 december afgewerkt.