Real Madrid domineert uitverkiezingen beste spelers Champions League

Tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League zijn de beste spelers van vorig seizoen bekend gemaakt. Drie van de vier prijzen gingen naar spelers van Real Madrid. In Monaco vielen Gianluigi Buffon, Sergio Ramos, Luka Modric en Cristiano Ronaldo in de prijzen.

Gianluigi Buffon bereikte vorig seizoen met Juventus de finale van de Champions League. In de eindstrijd gingen de Italianen met 1-4 onderuit, waardoor de 39-jarige sluitpost de cup met de grote oren nog altijd niet op zijn erelijst heeft staan. Buffon keepte vorig seizoen twaalf wedstrijden voor de Oude Dame in het miljardenbal, waarin hij acht keer de nul hield.

De prijs voor beste verdediger in de afgelopen Champions League ging naar Sergio Ramos. De Spanjaard tilde vorig seizoen als aanvoerder van de Real Madrid de beker omhoog en kwam in het toernooi tot elf wedstrijden. Daarin scoorde de verdediger één keer, terwijl hij drie keer als aangever fungeerde. Ramos won de Champions League afgelopen seizoen voor de derde keer.

Ook de prijs voor beste middenvelder ging naar Madrid. Luka Modric viel in Monaco in de prijzen. De Kroaat werd twee keer eerder in het team van het jaar van de Champions League verkozen: in 2013/2014 en 2015/2016. Modric speelde vorig seizoen elf wedstrijden in de Champions League, waarin hij één assist afleverde.

Het mag geen verrassing heten dat Cristiano Ronaldo verkozen werd tot beste aanvaller van de Champions League. Met twaalf doelpunten en zes assists speelde de Portugees een belangrijke rol in de Europese campagne van Real Madrid. De aanvaller won de Champions League afgelopen seizoen voor de vierde keer.