Paulinho accepteert lager salaris: ‘Ik wil hier mijn droom verwezenlijken’

Paulinho is sinds anderhalve week speler van Barcelona. De Braziliaan, die voor veertig miljoen euro overkwam van het Chinese Guangzhou Evergrande, is verheugd dat hij onderdeel uit mag maken van de Spaanse grootmacht en teamgenoot is van onder anderen Lionel Messi. Paulinho weet dat zijn komst veel stof heeft doen opwaaien, maar blijft kalm onder alle commotie.

Veel fans van Barça begrepen niets van de komst van de 29-jarige middenvelder, die eerder bij onder meer Tottenham Hotspur niet kon imponeren. Een wereldwijde online campagne riep op tot het aftreden van voorzitter Josep Maria Bartomeu, maar Paulinho negeerde het rumoer. "Ik heb wat dingen gehoord, maar heb er geen aandacht aan geschonken", aldus de international in gesprek met Sport.

"Ik ben volwassen genoeg om me niet met zulke dingen bezig te houden. Ik ben bezig Barcelona verder te helpen. Ik ben een professional, het doet mij niets. De beste manier om te reageren is om mijn voeten te laten spreken, mijn teamgenoten te helpen en wedstrijden te winnen. Zó ga ik de publieke opinie voor mij winnen." Twee jaar geleden verliet Paulinho Engeland, mede vanwege het goede salaris in China.

In een interview met Mundo Deportivo geeft hij aan dat hij inderdaad met minder geld genoegen moet nemen in Catalonië: "Ja, ik ben altijd iemand geweest die mijn carrière op de eerste plaats heeft gezet. Dit was een kans die misschien niet meer voorbij zou komen, dus heb ik alles in staat gesteld om voor Barcelona uit te komen. Uiteindelijk is geld niet het belangrijkste. Ik wil hier mijn droom verwezenlijken, titels winnen en gelukkig zijn."