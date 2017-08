Ibrahimovic: ‘Er waren clubs die ’Ibracadabra‘ in hun team wilden hebben’

Zlatan Ibrahimovic is sinds donderdagmiddag weer speler van Manchester United. De 35-jarige spits heeft zich voor een jaar verbonden aan the Red Devils, maar de Zweed had ook andere opties. De routinier, die op Old Trafford met rugnummer tien gaat spelen, is echter blij dat hij weer bij de Engelse topclub gaat voetballen.

"Er waren enkele clubs die contact opnamen en 'Ibracadabra' in hun team wilden hebben, maar ik had zo'n fantastisch jaar bij United", zegt Ibrahimovic in gesprek met ESPN. "We hadden een fantastisch seizoen en wonnen drie prijzen met fantastische jongens en een coach (José Mourinho, red.) die ik al langer ken. Mijn gezin is gelukkig hier. Het gaat mijn niet alleen om het sportieve. Ik moet altijd 360 graden om me heen denken. Gelukkig zijn is het belangrijkste."

"Ik denk dat het team sterker is dan vorig seizoen. Natuurlijk hebben we Wayne Rooney verloren (aan Everton, red.), een legende van de club, maar we hebben drie nieuwe spelers gehaald (Romelu Lukaku, Victor Lindelöf en Nemanja Matic, red.) die het team sterker maken. Romelu maakt ons echt sterker. Hij heeft iets anders te bieden dan ik en Marcus Rashford. Het is een krachtige vent."

Ibrahimovic is momenteel nog herstellende van een operatie aan zijn knie, waardoor hij tot minimaal oktober is uitgeschakeld. "Ik voel me goed. Er zijn mensen, die niet eens precies weten wat voor blessure ik heb, die zeggen dat ik een jaar of negen maanden eruit lig. Wanneer ik er klaar voor ben, zal ik er staan. Ik ga niet terugkeren op vijftig of tachtig procent. Ik wil geen excuses meer. Wanneer ik terug ben, ben ik echt terug."