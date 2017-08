Lieke Martens uitgeroepen tot Beste Speelster in Europa

Lieke Martens is donderdagavond in Monaco uitgeroepen tot Beste Speelster in Europa. De aanvalster, die deze zomer een toptransfer maakte van FC Rosengard naar Barcelona en met de Oranje Leeuwinnen Europees kampioen werd, is bij de UEFA-verkiezing als eerste geëindigd, boven de Deense Pernille Harder van VfL Wolfsburg en de Duitse Dzsenifer Marozsán van Olympique Lyon.

"Dit is fantastisch, ik ben sprakeloos. Zonder mijn ploeggenoten had ik dit nooit gered. Ik wil ze heel erg bedanken", liet een zichtbaar aangedane Martens in een eerste reactie weten. De 24-jarige Martens kende een uitstekend seizoen bij FC Rosengard en dat leverde haar een transfer naar de Spaanse grootmacht op. De Catalaanse club was bereid het contract van Martens, dat nog anderhalf jaar doorliep, af te kopen. De aanvalster tekende een contract voor drie jaar bij Barcelona, waar de Nederlandse meteen de best betaalde speelster is geworden.

Samen met de andere Oranje Leeuwinnen wist Martens afgelopen zomer in eigen land Europees kampioen te worden. De buitenspeelster imponeerde met prachtige acties en mooie goals en werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. Naast de uitverkiezing van de UEFA is Martens met negen andere voetbalsters, waaronder Vivianne Miedema, ook kanshebster om de beste Speelster van het Jaar te worden namens de FIFA.