‘Veltman kan opgelucht ademhalen. Met De Jong haalt Ajax de nieuwe pispaal’

Siem de Jong keert waarschijnlijk terug Ajax. Mocht de 28-jarige middenvelder Newcastle United inderdaad inruilen voor de club van trainer Marcel Keizer, dan hebben de fans van de Amsterdammers er een nieuwe pispaal bij, zegt Henk Spaan. De columnist schrijft in Het Parool dat de ex-speler van PSV niet op veel krediet hoeft te rekenen.

"Joël Veltman kan opgelucht ademhalen. Met Siem de Jong haalt Ajax de nieuwe pispaal van een aantal supporters in huis. Zoals Nourdin Boukhari het ooit was, Siem het genoegen al eerder smaakte, evenals Christian Eriksen en Daley Blind", constateert Spaan, die eigenlijk wel positief gestemd is over de komst van De Jong, aangezien hij bij PSV de enige middenvelder was die zich in de juiste positie manoeuvreerde om tot scoren te komen. "Bij Ajax vult hij een gat op achter Donny van de Beek en Frenkie de Jong."

"Huntelaar en De Jong, twee van die De Graafschap-koppers bij corners en vrije trappen. Over een plan-B gesproken: Ziyech heeft de hoofden voor het uitzoeken", vervolgt de journalist, die ook zegt dat Ajax meer geld binnen zou hebben gekregen voor Davinson Sánchez dan wordt gesteld in de media. "Overigens houdt the Guardian al meer dan een week vol dat het transferbedrag van Sánchez 42 miljoen pond bedraagt. Dat is 49 miljoen euro, geen 40. Daarvan kon Ajax Siem wel betalen."