Bony keert terug op het oude nest na miljoenendeal met Manchester City

Wilfried Bony is terug bij Swansea City. De club uit Wales maakt via de officiële kanalen bekend dat de 28-jarige spits een tweejarig contract, met een optie voor een derde seizoen, heeft getekend. Bony speelde eerder al twee seizoenen voor the Swans en de club heeft de Ivoriaan wederom in de gelederen na een deal van naar verluidt vijftien miljoen euro met Manchester City.

Bony bewandelde tweeënhalf jaar geleden de omgekeerde weg, toen the Citizens ongeveer 32,5 miljoen euro op tafel legden. In zijn eerste achttien maanden speelde Bony 46 keer voor de Engelse topclub, waarin hij 10 keer scoorde. Vorig seizoen werd Bony uitgeleend aan Stoke City, maar bij the Potters kwam hij niet verder dan elf wedstrijden en twee doelpunten.

Ook dit seizoen kwam de 52-voudig international niet in de plannen van manager Josep Guardiola voor, waardoor Bony koos voor een terugkeer naar zijn oude werkgever. Vóór zijn transfer van zestien miljoen euro naar Wales in 2013, speelde de aanvaller tweeënhalf seizoen voor Vitesse. In dienst van de Arnhemmers speelde hij 77 wedstrijden en wist hij 58 keer het net te vinden.