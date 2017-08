‘Barcelona en Dortmund bereiken een akkoord van 150 miljoen euro’

Ousmane Dembélé is zo goed als zeker speler van Barcelona, zo meldt de Arabische tak van beIN Sports donderdagmiddag. De Fransman zou al persoonlijk akkoord zijn met de Spaanse grootmacht, maar nu zou ook Barça een deal hebben gesloten met Borussia Dortmund.

Barcelona betaalt volgens beIN Sports 120 miljoen euro, waarbij het bedrag middels bonussen kan oplopen tot 150 miljoen. Met de mogelijke overeenkomst komt er een einde aan een aantal weken onderhandelen. Die Borussen zeiden eerst dat de Fransman onverkoopbaar was, maar wilden daarna alleen nog maar een vertrek accepteren als Barcelona 150 miljoen op tafel zou leggen.

De Spaanse club deed verschillende biedingen, maar de club van trainer Peter Bosz hield constant de poot stijf. Nu lijkt de Duitse topclub toch te zijn gezwicht voor het geld, mede omdat Dembélé zelf dolgraag naar Catalonië wil verkassen. De twintigjarige aanvaller verscheen tot ieders verbazing niet meer op de training, waarna Dortmund besloot om de jongeling voor onbepaalde tijd te schorsen.

Nu lijkt er dus een einde te komen aan de transfersoap, aangezien Barcelona het gewenste bedrag over gaat maken. Nu de transfer van Dembélé in kannen en kruiken zou zijn, wil de Spaanse club zijn pijlen richten op onder anderen Philippe Coutinho van Liverpool, terwijl ook Lorenzo Insigne van Napoli en Jean Michaël Seri van OGC Nice in beeld zouden zijn. Barcelona moet tot nu toe echter veel moeite doen om ook deze gewenste versterkingen naar Camp Nou te halen.