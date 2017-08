VVV-Venlo neemt Peeters op huurbasis over van Real Madrid

Mink Peeters is speler van VVV-Venlo. De vader van de negentienjarige linksbuiten liet woensdag aan Voetbalzone al weten dat zijn zoon het seizoen zou afmaken in De Koel en de club uit de Eredivisie heeft die deal nu inderdaad bevestigd.

Peeters verlengde zijn tot medio 2018 doorlopende contract bij Real Madrid met twee seizoenen om zich vervolgens te laten verhuren aan VVV. “Mink kan voor ons absoluut van toegevoegde waarde worden. Hij is een groot talent en kan op meerdere posities uit de voeten, wat de mogelijkheden voor de technische staf vergroot. We zijn blij dat de overgang vanuit Spanje eindelijk rond is”, zegt manager voetbal Stan Valckx.

Met het nieuwe contract laat Real blijken nog veel vertrouwen te hebben in de potentie van het talent, dat in 2014 overkwam van Ajax. Peeters kende veel tegenslagen in Madrid: een sleutelbeenbreuk, een polsbreuk en een hardnekkige bovenbeenblessure hielden hem maanden aan de kant. Daardoor stagneerde zijn ontwikkeling, maar in zijn laatste blessurevrije halfjaar wist hij te overtuigen. Met de hoogste jeugdploeg behaalde pakte hij de dubbel en mede dankzij Peeters’ treffers drong de ploeg door tot de halve finales van de Youth League.