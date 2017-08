Ibrahimovic keert voor één seizoen terug bij Manchester United

Zlatan Ibrahimovic is terug bij Manchester United. De club heeft donderdagmiddag via de officiële kanalen laten weten dat de aanvaller een contract heeft getekend voor de rest van het seizoen. De 35-jarige Ibrahimovic tweette zelf: ‘I UNITED it @ManUtd’.

Mourinho is verheugd met het contract voor Ibrahimovic: "We zijn ontzettend blij dat Zlatan goed herstelt en we zijn net zo blij dat hij weer terug is met zijn ambitie en ervaring. Na zijn bijdrage vorig seizoen verdiende hij ons vertrouwen. We moeten geduldig zijn en zullen op zijn terugkeer wachten. Ik twijfel er niet aan dat hij belangrijk zal zijn in de tweede helft van het seizoen."

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 24 Aug 2017 om 6:23 PDT

Ook Ibrahimovic, die met rugnummer tien gaat spelen, laat op de clubsite weten blij te zijn met zijn terugkeer naar Old Trafford: "Ik ben terug om af te maken wat ik ben begonnen. Het was altijd de intentie van mij en de club om te blijven. Ik kan niet wachten om weer op het veld te staan, maar ik weet dat ik de tijd moet nemen om zeker te weten dat ik er klaar voor ben."

"Ik heb hard gewerkt om goed te herstellen van mijn knieblessure en ik zal doorgaan met de revalidatie om zeker te weten dat ik zo goed als mogelijk kan terugkeren op het veld", besluit de routinier. De spits, die in het verleden uitkwam voor Malmö FF, Ajax, Juventus, Internazionale, Barcelona, AC Milan en Paris Saint-Germain, speelde vorig seizoen 46 duels voor the Red Devils, waarin hij 28 keer scoorde.