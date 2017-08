Hoeness haalt uit naar Costa, PSG en City: ‘Ik moet er altijd om lachen’

Uli Hoeness is niet rouwig dat Douglas Costa voorlopig niet bij Bayern München speelt. De Braziliaan, die twee seizoenen uitkwam in de Allianz Arena, is verhuurd aan Juventus, waarbij de Italianen aan het eind van het seizoen de mogelijkheid hebben de aanvaller voor veertig miljoen definitief over te nemen. De voorzitter van de Duitse topclub is opgelucht met het vertrek van Costa.

Costa kwam in 2015 nog voor dertig miljoen euro over van Shakhtar Donetsk en heeft 77 officiële duels gespeeld voor Bayern. Toch mocht de 26-jarige dribbelaar (tijdelijk) verkassen en de voorzitter van Bayern legt uit waarom: “Costa slaagde niet bij Bayern omdat hij een soort van huursoldaat was. Zijn karakter konden we niet appreciëren”, zegt Hoeness in gesprek met Frankenpost.

De preses van der Rekordmeister haalt ook uit naar clubs die veel geld spenderen, maar geen Europese successen boeken: “Ik moet er altijd om lachen. Behalve Real Madrid heeft geen enkele club de Champions League vaker dan één keer gewonnen de afgelopen jaren. En de clubs die momenteel zoveel geld uitgeven, zoals Paris Saint-Germain en Manchester City, hebben nog nooit iets gewonnen. Ik maak me geen zorgen dat het grote geld op het laatst er met de prijzen vandoor gaat.”