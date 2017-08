De Ligt niet bang voor Bendtner: ‘Hij is niet de beste tegen wie ik speelde’

Ajax moet donderdagavond winnen van Rosenborg BK om de groepsfase van de Europa League te bereiken. De Amsterdammers moeten scoren en ervoor zorgen dat ze geen goals incasseren, weet ook Matthijs de Ligt. De achttienjarige verdediger staat in de tweede confrontatie met de Noren wederom tegen Nicklas Bendtner, maar de jongeling vreest de Deense aanvalsleider niet.

De Ligt kreeg van de Noorse pers de vraag of Bendtner de beste spits is waar hij tegen heeft gespeeld, maar het talent ziet dat niet zo. "Hij is natuurlijk een heel goede spits die voor clubs als Arsenal en VfL Wolfsburg heeft gespeeld in de grote Europese competities. Dus we zullen hem echt onder controle moeten houden om een goed resultaat te bereiken. Maar hij is is niet de beste tegen wie ik speelde", tekent het Algemeen Dagblad op.

De Ligt noemde geen namen, maar heeft vorig seizoen onder anderen tegen Alexandre Lacazette van Olympique Lyon en Marcus Rashford van Manchester United gestaan. Volgens de centrale verdediger is Ajax ook na de 0-1 thuisnederlaag van vorige week de favoriet. "We gaan er alles aan doen om alsnog de groepsfase te bereiken. Daar heb ik ook alle vertrouwen in."