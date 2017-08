Deschamps laat Benzema thuis en roept Mbappé op voor Oranje

Didier Deschamps heeft de selectie van Frankrijk bekendgemaakt voor de WK-kwalificatiewedstrijd van volgende week donderdag tegen het Nederlands elftal. Karim Benzema is er wederom niet bij, maar de bondscoach heeft wel een plekje ingeruimd voor het veelbesproken toptalent van AS Monaco: Kylian Mbappé.

Benzema speelde in oktober 2015 zijn laatste interland. Hij wordt niet opgeroepen vanwege zijn rol in de afpersingszaak waarin Mathieu Valbuena het slachtoffer was. “Jullie weten hoe ik over de situatie denk en mijn standpunt is niet veranderd. Ik ga mezelf niet constant herhalen. Of het definitief is dat ik hem niet meer oproep? Ik maak voor iedere selectie mijn keuzes. Ik houd niet van het woord definitief”, zei Deschamps.

De achttienjarige Mbappé is wél opgeroepen, ondanks dat hij dit seizoen pas 146 minuten speelde en veel aan zijn hoofd heeft nu hij dicht bij een transfer is naar Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé is ook bezig met een transfer, naar Barcelona, maar hij is er niet bij. “Hun situaties zijn vergelijkbaar, maar Dembélé heeft al een paar weken niet meer getraind. Hij heeft deze problemen voor zichzelf veroorzaakt”, aldus Deschamps.

Doel: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Alphonse Aréola (Paris Saint-Germain), Steve Mandanda (Olympique Marseille)

Verdediging: Lucas Digne, Samuel Umtiti (Barcelona), Christophe Jallet (OGC Nice), Laurent Koscielny (Arsenal), Layvin Kurzawa, Presnel Kimbempe (Paris Saint-Germain), Djibril Sidibé (AS Monaco), Raphaël Varane (Real Madrid)

Middenveld: N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Thomas Lemar (AS Monaco), Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain), Blaise Matuidi (Juventus), Corentin Tolisso (Bayern München)

Aanval: Kingsley Coman (Bayern München), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Florian Thauvin (Olympique Marseille), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Alexandre Lacazette, Olivier Giroud (Arsenal), Kylian Mbappé (AS Monaco)