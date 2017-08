Enthousiast SC Cambuur slaat toe: ‘Jong, sterk en enorm gretig’

SC Cambuur heeft zich versterkt met Karim Rossi. De 23-jarige aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor één seizoen, zo meldt de club uit Leeuwarden donderdagmiddag via de officiële kanalen.

Rossi was de afgelopen twee weken op proef en maakte daarin indruk op de technische staf van trainer Marinus Dijkhuizen. “Jong, sterk en enorm gretig. Het is een jongen die er alles aan wil doen om beter te worden en met heel veel drive en gif speelt”, aldus technisch directeur Gerald van den Belt.

“Met zijn lengte en kracht is hij bovendien een heel ander type spits dan Martijn Barto red en Nigel Robertha red, dus we zijn blij dat we hem er vanaf nu bij hebben”, besluit de bestuurder. Rossi speelde eerder voor onder meer Hull City, Zulte Waregem en FC Lugano.