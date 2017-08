Januzaj sneert: ‘Als ik scoor, zal ik mijn goal opdragen aan Van Gaal’

Adnan Januzaj maakte deze zomer de overstap van Manchester United naar Real Sociedad voor een bedrag van maximaal elf miljoen euro. De 22-jarige buitenspeler kende een vliegende start bij the Red Devils, maar in de loop der jaren kwam de Belg steeds minder vaak in aanmerking voor speelminuten. Vooral zijn tijd onder Louis van Gaal ervoer hij niet als prettig.

Onder David Moyes kwam Januzaj in zijn debuutjaar tot bloei, maar na het ontslag van de Schot nam Van Gaal het roer over bij de Engelse topclub. De buitenspeler werd verhuurd aan Borussia Dortmund, maar ook daar kon hij niet imponeren. Bij zijn nieuwe club hoopt Januzaj wel veel aan spelen toe te komen en de aanvaller sneert in gesprek met AS naar de Nederlandse oefenmeester.

De jonge dribbelaar geeft toe dat zijn tijd onder Van Gaal bij United 'frustrerend' was: "Als ik scoor, zal ik mijn goal opdragen aan Van Gaal", zegt Januzaj sarcastisch. "Ik wil niet meer over hem praten, maar iedereen weet dat ik problemen met hem had. We konden niet geweldig met elkaar opschieten. Het was niet makkelijk. Het was zelfs heel frustrerend en moeilijk als je in zo'n positie bent beland", aldus de Belg.