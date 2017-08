Roberto Carlos veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf

Roberto Carlos moet wellicht brommen. De rechter in Rio de Janeiro heeft de oud-verdediger van onder meer Real Madrid en het Braziliaanse team veroordeeld tot drie maanden cel omdat hij geen kinderbijslag, ter hoogte van 16.500 euro, heeft betaald aan zijn ex-partner Barbara Thurler, met wie hij twee kinderen heeft.

De 44-jarige Roberto Carlos claimt dat hij in financiële problemen verkeert waardoor hij niet kan voldoen aan de betalingen. De aanklager wil de Braziliaan achter slot en grendel zien en de rechter heeft dit verzoek voorlopig gehonoreerd. De advocaat van de voormalig linksback, die in 2002 wereldkampioen werd met Brazilië, heeft goede hoop dat er nog een regeling te treffen valt waardoor zijn cliënt niet naar de nor hoeft.

Roberto Carlos heeft in totaal 125 keer gespeeld voor Brazilië en won met Real onder meer drie keer de Champions League. De oud-speler van onder meer Internazionale en Fenerbahçe woont momenteel in Spanje en is ambassadeur voor de Koninklijke. Zijn ex weigerde het voorstel om de betalingen van de kinderbijslag op een later tijdstip te voltrekken. De Braziliaan, die in totaal negen kinderen heeft, is al twee keer eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf.