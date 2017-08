Voormalig huurling FC Twente zet loopbaan voort in Jupiler League

RKC Waalwijk heeft zich weten te versterken met Dylan Seys. De Jupiler League-club maakt donderdagmiddag via de officiële kanalen bekend de twintigjarige vleugelaanvaller transfervrij over te nemen van Club Brugge. Hij heeft voor twee seizoenen getekend in Waalwijk.

Seys keert zodoende terug op de Nederlandse velden. De Belg werd vorig seizoen door Club Brugge op huurbasis gestald bij FC Twente, waarvoor hij in totaal zeventien wedstrijden in de Eredivisie speelde, waarvan acht als basisspeler. Zijn enige doelpunt voor de Tukkers maakte hij eind januari in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

"Met de komst van Dylan voorzien we onze aanvalsline van een flinke kwaliteitsimpuls", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld op het digitale thuis van RKC. "Dylan is een snelle en technisch zeer vaardige speler die zowel in een twee- als in een driespitsensysteem goed uit de voeten kan, waardoor we ook direct meer mogelijkheden hebben om te variëren in onze speelwijze. Daarnaast is het voor de club RKC Waalwijk goed dat spelers van dit kaliber weer hun weg weten te vinden naar het Mandemakers Stadion, iets waar we trots op mogen zijn."