Recordverkoop van Sparta Rotterdam strijkt neer in Süper Lig

Marvin Emnes heeft een club gevonden in Turkije. De Nederlander, die deze zomer transfervrij vertrok bij Swansea City, heeft voor drie jaar getekend bij Akhisar Belediyespor, zo meldt de club uit de Süper Lig donderdag.

De 29-jarige aanvaller heeft zodoende een nieuw onderkomen gevonden, nadat zijn tijd bij de club uit Wales geen succes bleek. De geboren Rotterdammer werd vorig seizoen uitgeleend aan Blackburn Rovers. Bij die club speelde hij 37 wedstrijden, maar wist hij slechts 4 keer het net te vinden en kon hij een medespeler 8 keer in stelling brengen.

In 2008 verliet Emnes Sparta Rotterdam voor vier miljoen euro voor Middlesbrough, waarvoor hij 162 keer in actie kwam en 31 keer scoorde. In zijn periode bij Boro werd hij ook al uitgeleend aan the Swans, waarvoor hij 38 wedstrijden speelde en 6 keer scoorde. Nu gaat de voormalig jeugdinternational verder bij de nummer zes van Turkije.