Cristiano Ronaldo verkozen tot Europees Voetballer van het Jaar

Cristiano Ronaldo is donderdagavond bij de loting van de Champions League-groepsfase in Monaco verkozen tot Player of the Year. De aanvaller van Real Madrid kreeg daarvoor de award voor de beste speler van het afgelopen jaar in Europa uitgereikt en troefde Lionel Messi van Barcelona en Gianluigi Buffon van Juventus af.

Ronaldo beleefde een uitstekend seizoen, want hij scoorde 42 keer voor Real en was belangrijk in de jacht op la Duodécima. Hij maakte twaalf doelpunten in dertien wedstrijden in het miljardenbal, waaronder hattricks tegen Bayern München en Atlético Madrid en twee treffers in de Champions League-finale in Cardiff. Hij gaf daar bovendien zes assists bij. Daarnaast had hij een groot aandeel in het binnenslepen van het kampioenschap.

Buffon verloor zoals bekend de finale van de Champions League, maar maakte wel een goed toernooi door en presteerde bovendien op nationaal niveau. Hij won de Serie A en Coppa Italia en hield dertien keer zijn doel schoon. In het miljardenbal deed Buffon twaalf wedstrijden mee en daarin kreeg hij slechts in drie duels een doelpunt om de oren.

Messi strandde met Barcelona in de kwartfinale, maar scoorde wel elf keer. Luka Modric, Toni Kroos, Paulo Dybala, Sergio Ramos, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic waren overigens ook genomineerd, maar overleefden de laatste schifting niet en kwamen dus niet op het podium in Monaco terecht. De stemmen werden uitgebracht door 80 coaches die in 2016/17 met hun clubs deelnamen aan een UEFA-toernooi, en 55 journalisten.