Kwetsbaarheid Ajax geconstateerd: ‘Ze hebben een aantal zwakke punten’

Ajax wacht donderdagavond een heils karwei in de return met Rosenborg BK in de laatste voorronde van de Europa League. De Noorse koploper hield een minimale voorsprong over aan de heenwedstrijd in Amsterdam en heeft dan ook uitstekende papieren om zich te plaatsen voor de groepsfase van het Europese toernooi, beseft ook trainer Kåre Ingebrigtsen.

De oefenmeester zag zijn ploeg vorige week dankzij een laat doelpunt van Samuel Adegbenro met 0-1 zegevieren in de Johan Cruijff Arena. "De kansenverhouding was tachtig procent voor Ajax en twintig procent voor ons, maar na vorige week is het fifty-fifty geworden", zo wordt hij geciteerd door Voetbal International. Ingebrigtsen verzekert dat Rosenborg zich voor eigen publiek niet zal gaan ingraven. "We hebben een fantastische kans om Ajax te verslaan, maar we moeten wel aanvallen. We kunnen niet afwachten en gokken op de 0-0."

Die opvatting van de trainer wordt gedeeld door Tore Reginiussen. "We moeten niet passief zijn", tekent Harstad Tidende op uit de mond van de verdediger. "Meestal scoren we wel in thuiswedstrijden en ik zie geen reden waarom dat donderdag niet het geval zou zijn. Ze hebben achterin een aantal zwakke punten, dus ik weet zeker dat we kansen gaan creëren."