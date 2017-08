Spelersvakbond steunt Neymar in geschil met ‘rancuneus’ en ‘pietluttig’ Barça

Neymar weet zich in het geschil met zijn oude club Barcelona gesteund door de Franse spelersvakbond. De Spaanse topclub liet dinsdagmiddag middels een officiële verklaring weten dat het van plan is om de Braziliaanse superster aan te klagen wegens contractbreuk, nadat hij zijn verbintenis in Camp Nou deze maand voor 222 miljoen euro door Paris Saint-Germain had laten afkopen.

The National Union of Professional Footballers (UNFP) noemt Barcelona in een verklaring die het donderdag deelt via social media 'rancuneus' en 'pietluttig'. "De UNFP spreekt zijn volledige steun uit aan Neymar en twijfelt er zelfs niet aan hem van advies te voorzien, mocht hij daarom vragen", schrijft de spelersvakbond. "Zijn ex-werkgever, die we eerder nog niet zo rancuneus en pietluttig zagen, eist minimaal 8,5 miljoen euro van hem, enkele dagen nadat het een cheque van 222 miljoen euro heeft ontvangen voor hem!"

De vakbond stelt dat Barcelona zijn verlies moet nemen en adviseert Neymar tot slot zijn voeten te laten spreken op het veld. De 25-jarige aanvaller was in zijn eerste twee wedstijden voor PSG reeds goed voor drie doelpunten en net zoveel assists. Vrijdagavond wacht voor Neymar en consorten in de Ligue 1 het thuisduel met het dit seizoen eveneens nog foutloze Saint-Étienne.