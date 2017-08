Ajax-aanwinst vol bravoure: ‘Ik groeide in twee jaar uit tot een van de leiders’

Ajax rondde donderdagochtend de komst van Maximilian Wöber definitief af. De negentienjarige verdediger komt voor naar verluidt 7,5 miljoen euro over van SK Rapid Wien en wordt in Amsterdam beschouwd als de opvolger van de vorige week naar Tottenham Hotspur vertrokken Davinson Sánchez. Wöber was twee maanden geleden al eens rondgeleid door technisch directeur Marc Overmars, maar had zijn zinnen in eerste instantie gezet op een langer verblijf in Oostenrijk.

"Hij heeft mij toen het stadion en het trainingscomplex laten zien. Ik was erg onder de indruk", haalt de beloftevolle stopper terug op het digitale thuis van zijn nieuwe werkgever. "Ik wilde eerst nog bij Rapid Wien blijven, maar de situatie veranderde toen Ajax Sánchez verkocht. We hebben daarna opnieuw met elkaar gesproken. Ik heb veel nachten wakker gelegen en nagedacht over mijn toekomst. Het is een grote stap voor mij. Ik ga voor het eerst op mezelf wonen, ver van mijn familie."

Wöber speelde slechts 24 officiële wedstrijden in het eerste elftal Rapid, maar groeide er razendsnel uit tot een gewaardeerde kracht. "Ik arriveerde op mijn zeventiende bij de club en ik kan zeggen dat ik binnen twee jaar uitgroeide tot een van de leiders", vervolgt hij. De Oostenrijks jeugdinternational hoopt zich bij Ajax verder te kunnen ontwikkelen. "Matthijs de Ligt speelde al op zeventienjarige leeftijd de finale van de Europa League. Ik geloof daarom dat er mooie toekomst ligt voor mij bij Ajax."

Overmars is vol lof over Wöber, al erkent de technisch directeur dat het niet eenvoudig zal worden voor de jongeling om in de voetsporen van Sánchez te treden. "Hij is een intelligente voetballer, die altijd vooruitdenkt. Hij is zeer leergierig, wat al een belangrijke eigenschap is", zegt de beleidsbepaler. Wöber is naar alle waarschijnlijkheid de laatste defensieve versterking voor Ajax deze zomer. "Die kans is vrij groot."