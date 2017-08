Wenger heeft Sánchez terug, maar zet streep door komst Monaco-ster

Alexis Sánchez keert komend weekend naar alle waarschijnlijkheid terug in de wedstrijdselectie van Arsenal. De Chileense superster kwam dit seizoen nog niet in actie voor the Gunners, maar Arsène Wenger bevestigt donderdagochtend dat Sánchez beschikbaar is voor het uitduel van zondag met Liverpool.

Sánchez kan zodoende na een hectische voorbereiding eindelijk zijn eerste minuten in het nieuwe seizoen maken voor Arsenal. De 28-jarige aanvaller sloot vanwege zijn deelname aan de Confederations Cup met Chili en ziekte later aan bij zijn ploeggenoten en was sindsdien nog niet fit genoeg om te spelen. "Hij is erg gefocust en gelukkig", zegt de manager op zijn wekelijkse perspraatje over Sánchez.

De vedette wordt nog wel altijd nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit het Emirates Stadium, nu hij zijn medio volgend jaar aflopende contract nog altijd niet verlengd heeft. Onder meer Manchester City zou van plan zijn zich deze maand nog te melden bij Arsenal voor Sánchez. "We focussen ons op dit moment alleen op de ploeg. De contractuele situatie van individuele spelers houdt ons niet te veel bezig", vervolgt Wenger, die drie punten vergaarde met zijn elftal in de eerste twee speelrondes in de Premier League.

De Fransman kan daarnaast ook weer beschikken over Laurent Koscielny, die de eerste drie wedstrijden van deze voetbaljaargang nog aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een schorsing. Arsenal was verder lange tijd ook geïnteresseerd in Thomas Lemar, maar Wenger heeft de komst van de middenvelder van AS Monaco inmiddels uit het hoofd gezet. "Het is niet meer mogelijk, Monaco heeft de deur definitief gesloten", besluit hij.