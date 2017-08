Koeman benadrukt: ‘Ik heb hem niet geadviseerd, ik ben daar niet voor’

Wayne Rooney maakte woensdag officieel bekend te stoppen als international van Engeland. De beslissing van de 31-jarige aanvaller kan rekenen op de goedkeuring van Ronald Koeman, die Rooney deze zomer terughaalde naar Everton en benadrukt dat de routinier niet met fysieke problemen kampt.

"Hij is superfit, maar het is altijd aan de speler om een dergelijke keuze te maken", tekenen diverse Engelse media op uit de mond van de manager. "Ik had het ook gerespecteerd als hij een andere keuze had gemaakt, maar ik denk dat het voor zowel hemzelf als voor Everton een uitstekende beslissing is." Rooney speelde uiteindelijk 119 interlands voor the Three Lions, waarin hij goed was voor 53 doelpunten.

De vedette sprak met Koeman voordat hij besloot definitief een punt te zetten achter zijn interlandloopbaan. "Hij denkt dat dit het beste is voor Everton", legt de oefenmeester uit. "Het is de keuze van een speler en ik respecteer die uiteraard, maar ik heb hem niet geadviseerd. Ik ben daar niet de aangewezen persoon voor", benadrukt Koeman.