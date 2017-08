De Boer: ‘Ajax vond hem niet goed genoeg, maar bij Liverpool speelt hij alles’

Ajax incasseerde met de verkoop van Davinson Sánchez, Davy Klaassen, Jaïro Riedewald en Kenny Tete deze zomer al zo’n tachtig miljoen euro, maar grote aankopen blijven vooralsnog uit. Luis Manuel Orejuela werd voor ruim 3,5 miljoen uit Colombia gehaald en Maximilian Wöber lijkt voor 7,5 miljoen vooralsnog de grote aanwinst van deze transferperiode te worden. Ronald de Boer snapt wel dat Marc Overmars moeite heeft om gerichte versterkingen te halen.

“Wij kunnen Ajax wel geweldig vinden, maar in het buitenland denken ze er toch anders over”, vertelt hij in gesprek met Metro. “Het is nog maar de vraag of Ajax de poulefase van de Europa League haalt. Veel spelers vinden dat belangrijk, zeker omdat de Eredivisie niet hoog aangeschreven staat qua niveau. En dat er zeven clubs op kunstgras spelen is ook geen aanlokkelijk idee.”

Ajax neemt mogelijk voor een recordbedrag ook nog afscheid van Kasper Dolberg en volgens De Boer is het jong scouten van talenten, hen vervolgens een paar jaar op te leiden en vervolgens weer door te verkopen de manier waarop de Amsterdammers hun beleid moeten voeren. Hij ziet dat Overmars er alles aan doet om te zorgen dat Ajax niet opgescheept zit met middelmatige spelers en noemt de mogelijke rentree van Siem de Jong in dat opzicht ook logisch.

De voormalige aanvoerder van de Amsterdammers, die op een zijspoor is beland bij Newcastle United, kent de club en brengt ervaring en scorend vermogen, zo stelt De Boer. Dat Ajax zo kritisch rondkijkt op de transfermarkt kan er echter ook toe leiden dat goede opties soms over het hoofd worden gezien: “Neem nu Joël Matip. Ajax vond hem niet goed genoeg, maar bij Liverpool speelt hij alles. Jürgen Klopp stelt hem iedere wedstrijd op. Hij is ook niet achterlijk, dus dat geeft wel te denken.”