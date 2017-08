‘Ik ben vanuit Nederland naar Engeland gekomen om te spelen’

Robbin Ruiter maakte dinsdagavond voor het eerst zijn opwachting tussen de palen bij Sunderland. De deze zomer van FC Utrecht overgekomen keeper slaagde er in het uitduel met Carlisle United in de tweede ronde van de Carabao Cup niet in zijn doel schoon te houden, maar hield dankzij een 1-2 overwinning toch nog een goed gevoel over aan zijn officiële debuut voor the Black Cats.

"Ik heb uitgekeken naar dit moment", zegt de dertigjarige Amsterdammer in gesprek met Chronicle Live. Ruiter moet Jason Steele vooralsnog voor zich dulden in de pikorde bij Sunderland. "Ik ben vanuit Nederland naar Engeland gekomen om te spelen, niet om op de bank te zitten. Ik ben dan ook blij met de speeltijd die ik heb gekregen en ik denk dat het prima is gegaan."

Ruiter hoopt dan ook zo snel mogelijk een vaste plek te bemachtigen onder de lat. "Het is aan de manager (Simon Grayson, red.)", vervolgt hij. "Elke voetballer wil spelen, dat is voor mij en Jason Steele niet anders. Ik hoop dat we elkaar naar een hoger niveau kunnen tillen en samen wedstrijden kunnen winnen voor Sunderland. Het doel is dit seizoen om weer terug te keren in de Premier League."

De doelman maakte deze zomer transfervrij de overstap naar het eiland, nadat hij de afgelopen vijf seizoenen de clubkleuren van Utrecht had verdedigd. Hij kon naar eigen zeggen ook rekenen op belangstelling van clubs uit Turkije, Denemarken en België. "Maar ik heb altijd gedroomd om in Engeland te spelen. Sunderland is bovendien een erg grote club in Engeland. De Engelse competitie is de mooiste als je de fans en de stadions in ogenschouw neemt", besluit hij.