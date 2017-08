Deceptie dreigt voor Ajax: ‘We móeten de Europa League halen’

Ajax staat na de 0-1 nederlaag van vorige week in eigen huis tegen Rosenborg BK aan de rand van de afgrond in de Europa League. Het is de Amsterdammers er alles aan gelegen de achterstand donderdagavond in Noorwegen ongedaan te maken en Europese uitschakeling zo te voorkomen, verzekert Matthijs de Ligt.

De laatste keer dat Ajax immers ontbrak in een Europees toernooi, was in het seizoen 1990/91, toen de club was uitgesloten van deelname vanwege een straf die het opgelegd had gekregen van de UEFA. "We móeten de Europa League halen", wordt de achttienjarige verdediger geciteerd door de NOS. "Ik vind dat we als Ajax zijnde sowieso Europees voetbal moeten spelen. Het is al een hele tijd geleden dat dat niet zo was."

"Ik moet eerlijk zeggen: ik ben nog maar 18, dus de momenten dat Ajax niet in Europa speelde heb ik niet meegemaakt. Het mag gewoon echt niet gebeuren", benadrukt De Ligt, die vorig seizoen nog de finale van de Europa League haalde met de hoofdstedelingen. "Iedereen was trots. De hele stad. Heel Nederland. Het zou een aderlating zijn als je de Europa League niet haalt. We hebben in de thuiswedstrijd genoeg kansen gehad om doelpunten te maken. We moeten effectiever zijn. En we moeten zorgen dat zij er niet aan te pas komen."