Keizer: ‘Ik heb wel over bod gehoord, maar weet er officieel niets van’

Kylian Mbappé lijkt voor een megabedrag onderweg naar Paris Saint-Germain en de kans is aanwezig dat Ajax ook bij de transfer van de Franse jongeling betrokken wordt. Kasper Dolberg is voor AS Monaco een van de belangrijkste kandidaten om de Fransman op te volgen en de regerend landskampioen heeft zich naar verluidt al met een bod van vijftig miljoen euro in de Johan Cruijff ArenA gemeld.

Deze transferperikelen komen voor Ajax op een lastig moment, aangezien de Amsterdammers donderdagavond moeten vechten voor een plekje in de Europa League. Na een 0-1 thuisnederlaag tegen Rosenborg BK voldoet enkel een overwinning om de groepsfase van het toernooi waarvan Ajax vorig seizoen nog de finale speelde te bereiken. Trainer Marcel Keizer probeert de rust dan ook zoveel mogelijk te bewaren: “Ik heb uiteraard wel over het bod van Monaco op Kasper gehoord, maar officieel weet ik er niks van”, vertelt hij aan De Telegraaf.

Of Dolberg in Trondheim aan de aftrap zal verschijnen is overigens nog maar de vraag. Klaas-Jan Huntelaar kreeg in het laatste competitieduel met FC Groningen de voorkeur en beloonde dat vertrouwen van Keizer met de openingstreffer. Het Algemeen Dagblad meent dat de routinier ook tegen Rosenborg in de basis zal beginnen, terwijl Dolberg volgens De Telegraaf zijn plekje bij de eerste elf weer terugkrijgt.